Стали відомі імена нардепів, яких розслідує ГПУ через е-декларації

Державній фіскальні службі доручили перевірити сплату податків 9 народними депутатами за клопотанням Генпрокуратури.

Про це "Українській правді" стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах, а також із рішень Печерського суду від 16 січня.

Наразі опубліковано дев’ять рішень суду щодо дев’яти нардепів, ухвалені за клопотанням Генпрокуратури, яка розслідує можливе ухилення нардепами від сплати податків (ч.3 ст. 212 ККУ).

У списку - Олесь Довгий, Євген Бакулін, Андрій Лозовой, Юрій Солод – чоловік Наталії Королевської, Борислав Розенблат, Андрій Рибалка, Олександр Горбунов, Віктор Романюк, Геннадій Бобов.

ДФС має перевірити нардепа Олеся Довгого із групи "Воля народу".

Довгий задекларував активи у гривні та іноземній валюті в еквіваленті 54,7 млн грн. Водночас, як стверджують у ГПУ з посиланням на дані податкової, у 1998-2015 рр. Довгий офіційно заробив тільки 11,8 млн грн. Крім того, нардеп Довгий у 2015 році придбав корпоративні права ПП "КВ Менеджмент" за 15 млн грн., задекларував картини і наручні годинник без зазначення їх вартості.

Суд дозволив перевірити Борислава Розенблата від "Блоку Петра Порошенка". Так, Розенблат задекларував майже 109 млн грн. на рахунках у банках і готівкою. Але, як стверджують у ГПУ, у 1998-2015 рр. Розенблат сплатив податки лише із 3,3 млн грн.

Також мають перевірити Євгена Бакуліна, члена фракції "Опозиційний блок", екс-голову правління НАК "Нафтогаз".

Бакулін задекларував гроші готівкою і в банках в еквіваленті 42,4 млн грн., будинок, куплений у 2011 році за 5,4 млн грн., а також два авто, сумарна вартість яких близько 2,5 млн грн. При цьому, прокуратура має дані, що у 1998-2015 рр. Бакулін сплатив податки із 13 млн грн доходів.

Будуть перевіряти нардепа Андрія Лозового, замголови фракції "Радикальної партії Олега Ляшка".

Лозовой задекларував у готівці 150 тис євро, 50 тис доларів, 800 тис гривень і перелік із 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. Водночас, у податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис грн., отримані на виконання депутатських повноважень.

Мають перевірити Андрія Рибалку від "Радикальної партії Олега Ляшка". Нардеп Рибалка задекларував понад 49 млн грн готівкою і в банках при тому, що у 1999-2015 рр. сплатив податки тільки із 16 млн грн доходу.

Перевірятимуть також нардепа Олександра Горбунова від "Народного Фронту", який задекларував активи в еквіваленті 12 млн грн. При цьому у ГПУ з посиланням на дані податкової стверджують, що Горбунов з 1998 року заробив тільки 1,2 млн грн.

Відомо, що будуть перевіряти Віктора Романюка від "Народного Фронту", який задекларував понад 15 млн грн готівкою при тому, що у 1998-2015 рр. сплатив податки із 1,4 млн грн.

Є рішення суду щодо перевірки нардепа Юрія Солода від "Опозиційного блоку", чоловіка нардепа Наталії Королевської.

Солод задекларував майже 35 млн грн, а також квартиру вартістю понад 8 млн грн. При цьому, у 1998-2015 рр. Солод офіційно заробив трохи більше 3 млн грн.

Ще ГПУ попросила перевірити нардепа Геннадія Бобова з групи "Відродження".

Бобов задекларував готівкою 100 млн грн., 2,5 млн доларів і 1,8 млн доларів своєї дружини. За інформацією ДФС, у 1998-2015 рр. Бобов заробив 118,7 млн грн.

Водночас, як зазначено у рішенні суду, у податківців є інформація, що нардепу Бобову у 2015 році були виплачені 17,4 млн грн дивідендів від "АФ "Злагода" і ПП "Шанс", які він не задекларував, а також що у 2014 році на його рахунки надійшли перекази від 40 фізосіб у розмірі 1-3 млн грн кожний. Тепер, за рішенням суду, ДФС має перевірити достовірність цієї інформації.

Як відомо, Генпрокуратура ініціювала перевірку 29 народних депутатів за фактом невідповідності між задекларованими коштами та офіційними доходами. Інформації щодо імен решти 20 нардепів поки що немає.

Раніше Національне антикорупційне бюро зареєструвало 22 кримінальних провадження за результатами аналізу е-декларацій, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.

Прізвища людей, щодо яких відкриті провадження, не розголошувались.

Ірина Салій, УП