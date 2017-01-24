У Мін'юсті заявили про саботаж з боку НАЗК

Міністр юстиції Павло Петренко заявив про саботаж з боку Національного агентства по запобіганню корупції через документ, який визначає порядок проведення перевірки е-декларацій.

Про це він заявив в ефірі каналу "112", передає "Укрінформ".

"Хочу ще раз сказати офіційну позицію, це взагалі виглядає на межі такого вже саботажу. Напевно, НАЗК - це єдиний державний орган, який не може знайти спільну мову з Міністерством юстиції. Щодня ми реєструємо десятки нормативних актів і більш серйозних, і даємо правову оцінку рішенням уряду і законопроектам, які потрапляють в парламент. Чомусь з цим державним органом, який повинен займатися запобіганням корупції, склалася дуже дивна ситуація", - заявив Петренко.

За словами міністра, вся справа в тому, що документ про порядок перевірки декларацій чиновників повинен був бути розроблений ще в минулому році, але робився під кінець року і до його розробки не підпускали представників міністерства.

"Вони чомусь почали розробляти напівтаємно в кінці минулого року, коли ми пропонували їм, щоб Мін'юст включився в цей процес для того, щоб швидко зробити якісний документ. Чому тоді НАЗК не пішов нам назустріч. Вони розробили один варіант документа. Ми зробили свої зауваження", - зазначив він.

Петренко заявив, що розроблений документ несе загрозу роботі по боротьбі з корупцією.

"Я не можу поставити підпис під таким нелегітимним документом, який взагалі поставить під загрозу всю роботу по боротьбі з корупцією", - зазначив він.

Раніше, 23 січня, заступник голови НАЗК Руслан Радецький, заявив, що ситуація з реєстрацією документів, які повинні дати "старт" здійсненню НАЗК перевірок е-декларацій, зайшла в глухий кут.

Нацагентство щодо запобігання корупції запропонувало Міністерству юстиції зустрітися і обговорити варіанти виходу з ситуації.

Як повідомлялося, 19 січня Міністерство юстиції вчергове висловило обуреннятим фактом, що Національне агентство із питань запобігання корупції ігнорує його зауваження щодо перевірки декларацій чиновників.

24 листопада 2016 року НАЗК звинуватило Мін'юст у блокуванні початку перевірки електронних декларацій чиновників. Пізніше у Міністерстві юстиції заявили, що відмовили в реєстрації розробленого НАЗК порядку перевірки електронної декларації через недоліки в ньому.