У Мін'юсті відповіли на звинувачення НАЗК про блокування перевірки е-декларацій
У Міністерстві юстиції заявили, що відмовили в реєстрації розробленого НАЗК порядку перевірки електронної декларації через недоліки в ньому.
Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов на сторінці в Facebook.
"Ми надіслали НАЗК пояснення на 8 та 14 сторінок тексту з перерахуванням порушень, які містяться у запропонованих НАЗК порядку перевірки декларацій та порядку моніторингу способу життя", - зазначив він.
За словами Пєтухова, основних зауважень 6:
- відсутність термінів початку і тривалості перевірок;
- відсутність вимог до змісту висновку за результатами перевірки;
- відсутність вимог до достовірності інформації і джерел її отримання;
- суперечність з іншими документами, ухваленими НАЗК;
- можливість прийняття одноособових рішень членом Комісії всупереч колегіального принципу прийняття рішень НАЗК;
- неточні формулювання, які можуть призвести до оскарження висновків НАЗК в суді.
"Ми перевіряємо всі нормативні акти, які затверджують суб'єкти владних повноважень. Відмовляємо в реєстрації, якщо вони не відповідають вимогам законодавства чи призводять до порушення прав людини", - йдеться в повідомленні.
"НАЗК не має інституційної пам'яті і тому можливо про це на знало. На жаль, колеги з НАЗК вирішили піти шляхом публічного звинувачення МІн'юсту замість усунення недоліків у затвердженому Порядку", - зазначив Пєтухов.
Він зазначив, що Мін'юст зацікавлений в тому, щоб затверджений порядок чітко регулював процедуру перевірки, і порушники не могли уникнути кримінальної відповідальності.
"У ситуації, що склалася, ми готові надати доступ громадськості до наших зауважень, що ми зазвичай не робимо", - додав він.
Раніше, 24 листопада НАЗК звинуватило Мін'юст у блокуванні початку перевірки електронних декларацій чиновників.