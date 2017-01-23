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НАЗК про відмови Мін'юсту: Ситуація зайшла в глухий кут

Понеділок, 23 січня 2017, 16:27

Нацагентство з питань запобігання корупції пропонує Міністерству юстиції зустрітися і обговорити варіанти виходу із ситуації, коли не ухвалюється Порядок перевірок е-декларацій.

Про це повідомив у Facebook заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

"Ситуація з реєстрацією документів, які повинні дати "старт" здійсненню Національним агентством з питань запобігання корупції перевірок е-декларацій, зайшла в глухий кут", - заявив він.

На думку Радецького, вихід із цього скрутного становища лише один – діалог з Міністерством юстиції для досягнення компромісу.

"З метою максимально швидкого пошуку таких рішень ми запрошуємо міністра юстиції Павла Петренка спільно створити майданчик для дискусії, запросивши до участі в ньому експертів антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ, Програми розвитку ООН в Україні, Представництва ЄС в Україні, Організації економічної співпраці і розвитку, Ради Європи", - запропонував Радецький.

"У разі Вашої згоди, шановний Павле Дмитровичу, ми готові провести відповідне обговорення протягом найближчих одного-двох днів", - додав він.

У НАЗК наочно показали, що не влаштовує Мін'юст у їхньому порядку перевірки
У НАЗК наочно показали, що не влаштовує Мін'юст у їхньому порядку перевірки
Facebook/Радецький

Як повідомлялося, 19 січня Міністерство юстиції вчергове висловило обурення тим фактом, що Національне агентство із питань запобігання корупції ігнорує його зауваження щодо перевірки декларацій чиновників.

24 листопада 2016 року НАЗК звинуватило Мін'юст у блокуванні початку перевірки електронних декларацій чиновників. Пізніше у Міністерстві юстиції заявили, що відмовили в реєстрації розробленого НАЗК порядку перевірки електронної декларації через недоліки в ньому.

Українська правда

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Теми: НАЗКМін'юстдекларації
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