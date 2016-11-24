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НАЗК звинувачує Мін’юст у блокуванні початку перевірки е-декларацій

Четвер, 24 листопада 2016, 19:58

Заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Руслан Радецький звинувачує Міністерство юстиції в тому, що воно заблокувало початок перевірки електронних декларацій чиновників.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Радецький назвав безпідставною відмову Мін'юсту в реєстрації розробленого НАЗК порядку перевірки е-декларацій.

"Ми не можемо поки прокоментувати "числені зауваження" спеціалістів Міністерства юстиції до цих документів, оскільки їх досі не отримали. Однак, обов'язково це зробимо одразу ж після їх надходження до НАЗК", - написав він.

"Наразі ж хочемо відзначити, що Міністерство юстиції в гонитві за піаром, сказало неправду, звинувачуючи Агентство у тому, що фахівці Міністерства не були залучені до розробки проектів Порядків", - додав Радецький, опублікувавши копію протоколу засідання.

"На жаль, змушені констатувати, що Міністерство юстиції фактично заблокувало роботу НАЗК з перевірки декларацій", - заявив заступник голови НАЗК.

Українська правда

Теми: НАЗКМін'юстдекларації
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