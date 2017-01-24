В'їзди до Києва частково блокують 200 осіб, порушень немає – поліція

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Вівторок, 24 січня 2017, 10:55

Під час акцій із часткового блокування в'їздів до Києва грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

Про це інформує 24 січня прес-служба столичної поліції.

За даними правоохоронців, близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів знаходяться на в'їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах.

На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.

 
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Таким чином власники автомобілів із закордонною реєстрацією хочуть привернути увагу до теми розмитнення транспортних засобів, які придбані за кордоном.

Поліція зазначає, що машини припарковані у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений.

На контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції та батальйону супроводження.

Теми: акції Київ авто
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Коментарі — 4
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IP: 178.150.206.---Олег Галушкин24.01.2017 11:39
черти изначально знали, что берут несколько "неправильную" машину, так в чем теперь дело? с тем же успехом можно снять квартиру и через год начать посылать хозяина наф, мотивируя, что я тут уже год живу! фтопку "умников"!
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IP: 194.44.161.---максим степанич24.01.2017 11:35
зарплату вчителю платять з того що платять в бюджет ті хто заробляють і мають право на вільний вибір того що він хоче купити а не того що йому вказують монополісти і олігархи, які не платять на відміну від вас достатньо податків в бюджет а лише намагаються вкрасти ті кошти які ви заплатили і пішли не відому кому. Можливо ті вчителі мусять саме таких ділків і виховати а не пасивних, за все готових платити останні кровно заробленні. Повністю підтримую акцію !!! В свій час поляки відкрили кордон і з европи заїхало тьма тьмуща техніки, що відчутно підняло рівень життя поляків і дало також нові робочі місця та можливості.
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IP: 194.44.220.---bass_uax24.01.2017 11:27
Спалити пару авто на закордонних бляхах і буде порядок. Розумники знайшлися бач.
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IP: 94.45.134.---Pike_24.01.2017 11:12
Я, купуючи автомобіль в кредит в 2008 році, заплатив в бюджет усі податки - це гроші на оборону, на медицину і освіту.
Якщо всі будуть обходити закони, як ці ділки, з чого заплатити зарплату вчителю???
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