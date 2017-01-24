В'їзди до Києва частково блокують 200 осіб, порушень немає – поліція
Під час акцій із часткового блокування в'їздів до Києва грубих порушень правопорядку не зафіксовано.
Про це інформує 24 січня прес-служба столичної поліції.
За даними правоохоронців, близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів знаходяться на в'їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах.
На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.
Таким чином власники автомобілів із закордонною реєстрацією хочуть привернути увагу до теми розмитнення транспортних засобів, які придбані за кордоном.
Поліція зазначає, що машини припарковані у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений.
На контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції та батальйону супроводження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Якщо всі будуть обходити закони, як ці ділки, з чого заплатити зарплату вчителю???