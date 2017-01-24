В'їзди до Києва частково блокують 200 осіб, порушень немає – поліція

Під час акцій із часткового блокування в'їздів до Києва грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

Про це інформує 24 січня прес-служба столичної поліції.

За даними правоохоронців, близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів знаходяться на в'їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах.

На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.

Активісти грозяться, що це - на цілий день Авто Евро Сила.

Таким чином власники автомобілів із закордонною реєстрацією хочуть привернути увагу до теми розмитнення транспортних засобів, які придбані за кордоном.

Зокрема протестувальники закликають ухвалити законопроект № 5567, який пропонує запровадити "умовне часткове звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто.

Згідно з документом, замість мита пропонується ввести щомісячний платіж за авто – 0,5% від суми, яку вони б сплатили при розмитненні. Мова йде про машини, яким 7 і більше років.

Поліція зазначає, що машини припарковані у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений.

На контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції та батальйону супроводження.