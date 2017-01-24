Активісти частково заблокували в'їзди до Києва
Вони заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.
Протестувальники закликають ухвалити законопроект 5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами.
Законопроект пропонує запровадити "умовне часткове звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановити за це "справедливу плату".
На Бориспільській і Одеських трасах перекрили по дві смуги. Активісти палять шини. На дорогах є значні затори.
Поряд з протестувальниками чергує патрульна поліція.
Рух на в’їздах до столиці обмежили з 7 ранку. Активісти анонсують, що акція проходитиме продовж цілого дня.
Фотографії з акції розмістила сторінка активістів Авто Евро Сила.
Про те, що рух транспорту на в'їздах до Києва 24 січня може бути частково заблокований, напередодні попереджала поліція.