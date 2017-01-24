ОБСЄ розповіла про 72 вибухи на Донеччині за добу

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Вівторок, 24 січня 2017, 11:56

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 72 вибухи в Донецькій області протягом однієї доби.

Про це йдеться в звіті за 22 січня, оприлюдненому у вівторок.

"За період із вечора 20 до вечора 21 січня у Донецькій області СММ зафіксувала практично таку ж кількість порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період (у тому числі близько 60 вибухів супроти 62 відповідно)", – йдеться в документі.

"Упродовж наступної доби місія зафіксувала 72 вибухи і 31 снаряд у Донецькій області. Більшість цих порушень спостерігалися у районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту", – зазначено в звіті.

Патруль зазначає, що на луганському напрямку, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано 40 вибухів, місія констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню за період із вечора 20 до вечора 21 січня, причому не зафіксувавши жодного вибуху.

Упродовж наступної доби (із вечора 21 до вечора 22 січня) СММ зафіксувала 5 вибухів у Луганській області.

СММ зазначає, що продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте та Петрівське, і скаржиться, що її доступ, як і раніше, залишається обмеженим.

"За даними камери відеоспостереження у Станиці Луганській були виявлені порушення режиму припинення вогню, що сталися на ділянці розведення в районі Станиці Луганської 19 та 20 січня. СММ зафіксувала присутність Збройних сил України на ділянці розведення в районі Золотого", – йдеться у звіті.

"За допомогою безпілотного літального міні‑апарата СММ були виявлені чотири бойові позиції Збройних сил України поблизу фільтрувальної станції, розташованої між Авдіївкою та Ясинуватою", – зазначають також в ОБСЄ.

Теми: Донбас ОБСЄ
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