Порошенко відмовився давати інтерв'ю російським ЗМІ

5457 переглядів
2
Вівторок, 24 січня 2017, 17:23

Президент Петро Порошенко відмовився дати інтерв'ю російським журналістам у Гельсінкі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час відвідування парламенту Фінляндії до Порошенка підійшли журналісти одного з російських телеканалів із проханням відповісти на їхні запитання.

У відповідь президент України сказав: "Припиніть вбивати українців і звільніть територію!".

Порошенко повідомив, що лише від початку року на Донбасі загинули сім українців.

У відповідь на чергову спробу журналіста поставити запитання президент України сказав, що не даватиме інтерв'ю російським ЗМІ, доки Росія здійснює окупацію українських територій.

Теми: Порошенко Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко закликав парламент Фінляндії визнати Голодомор геноцидом українців 24 січня 2017, 17:19
Порошенко пригрозив Росії кібератаками у відповідь 24 січня 2017, 13:54
Не бачу причин, щоб США скасовували санкції проти РФ – Порошенко 24 січня 2017, 13:16
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 82.193.115.---rudzzzik24.01.2017 18:05
Да правильно сделал, как бы мы его не гнобили, все равно российские СМИ пере....ли что говорит либо украинский президент, либо иной украинский политик.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 194.50.169.---Бууу-га-га24.01.2017 17:46
Він і українським не дає. Навіть прес-конференції на честь половини терміну, що сплила у грудні, і закінчення року не дав! Невже нічого було розповісти про "успіхи рішучих реформ"?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Троян не прийшов на тестування на голову Нацполіції, бо у відпустці - джерело
Порошенко відмовився давати інтерв'ю російським ЗМІ
НАБУ затримало 3 підозрюваних у "газовій справі" Онищенка
СБУ перевіряє на "антидержавність" слова Пінчука
Усі новини
ФОТО

Жіночий марш проти Трампа: Різкі промови Джадд, Шер, Йохансон і лайка Мадонни

Гра, що стає життям

Хто такі українські косплеєри