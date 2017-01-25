Відематеріали у справі Чийгоза суперечать аргументам обвинувачення

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Середа, 25 січня 2017, 01:39

Підконтрольний Росії "суд" у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, розглянув представлені звинуваченням відеоматеріали, які насправді спростовують аргументи обвинувачення.

Про це повідомила дружина Чийгоза Ельміра Аблялімова у facebook.

"В переглянутих відеоматеріалах відсутні вказані потерпілими та свідками предмети, які вони, нібито, бачили в руках проукраїнски налаштованих мітингуючих - кирки, сокирища, держаки від лопат і інші предмети. Не знаходять підтвердження і свідчення про застосування газу. Переглянуті нами відеоматеріали вказують на неправдивість і суперечність свідчень раніше опитаних потерпілих і свідків, а також неспроможність висунутого проти Ахтема Чийгоза звинувачення", - зазначила Аблялімова.

За її словами, в одному із сюжетів спостерігалася тиснява, що сталася на лінії зіткнення двох протилежних мітингів, що проходили біля стін Верховної Ради АРК 26 лютого 2014 року.

"Причому тиск здійснювався з обох боків, був некерованим, хаотичним, не одномоментним, носив локальний, а не масовий характер. Відеоматеріали (відеоряд більше 40 хвилин) також показали рівень шуму на мітингу, при якому неможливо було розчути чиї-небудь крики і висловлювання", - розповіла дружина Чийгоза.

Раніше адвокат Микола Полозов стверджував, що в "суді" у справі Чийгоза речові докази у вигляді відеозаписів з мітингу 26 лютого 2014 року спростовують свідчення потерпілих.

Теми: Меджліс Крим кримські татари
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