Трамп готує наказ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп в середу віддасть розпорядження про початок будівництва стіни на сухопутному кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час візиту в департамент внутрішньої безпеки в середу Трамп планує підписати розпорядження про виділення федеральних коштів на будівництво стіни на південному кордоні.

Як відомо, під час виборчої кампанії Трамп виступав за обмеження міграції в США з сусідньої Мексики, пообіцявши побудувати стіну на кордоні з сусідньою країною і змусити Мехіко її оплатити.

"Завтра планується великий день з питань національної безпеки. Серед багатьох інших речей, ми побудуємо стіну!" - написав Трамп напередодні в twitter.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!