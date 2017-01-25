Трамп готує наказ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою

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Середа, 25 січня 2017, 07:08

Президент США Дональд Трамп в середу віддасть розпорядження про початок будівництва стіни на сухопутному кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час візиту в департамент внутрішньої безпеки в середу Трамп планує підписати розпорядження про виділення федеральних коштів на будівництво стіни на південному кордоні.

Як відомо, під час виборчої кампанії Трамп виступав за обмеження міграції в США з сусідньої Мексики, пообіцявши побудувати стіну на кордоні з сусідньою країною і змусити Мехіко її оплатити.

"Завтра планується великий день з питань національної безпеки. Серед багатьох інших речей, ми побудуємо стіну!" - написав Трамп напередодні в twitter.

Також, як повідомлялося, в середу президент США має намір підписати кілька указів, які серйозно обмежать в'їзд в країну для вихідців з Близького Сходу, мусульманських країн, які, як пише видання, вважаються "схильними до тероризму".

Теми: США Трамп кордон біженці міграція
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