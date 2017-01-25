Україна за рівнем корупції дорівнялася до Росії й Ірану

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Середа, 25 січня 2017, 09:29
TI

У світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих, що на 2 бали більше за показник минулого року.

Про це повідомляє "Transparency International – Україна".

Покращенню позиції у світовому рейтингу СРІ сприяло просування антикорупційної реформи, але відсутність дієвої судової системи та фактична безкарність корупціонерів не дає Україні зробити потужний ривок і подолати 30-бальний бар’єр, що зветься "ганьбою для нації", зазначають експерти організації.

 

У всесвітньому рейтингу СРІ Україна посіла 131 місце зі 176 країн. Цю сходинку із показником 29 балів разом з нами розділили Казахстан, Росія, Непал та Іран.

Найбільше балів Україні принесло дослідження World Justice Project Rule of Law Index, що враховується в побудові СРІ. Показник нашої держави в цьому дослідженні виріс на +10 балів в порівнянні з минулими роками.

Експерти пов’язують це зі зменшенням використання службового становища в органах виконавчої влади (показник покращився на 14%), в поліції та збройних силах (показник покращився на 6%), але в судовій гілці влади ситуація залишилася тою ж, що і за часів режиму Віктора Януковича.

Про цю ж проблему свідчить і дослідження World Competitiveness Yearbook яке принесло цього року Україні +3 бали.

Високу роль громадянського суспільства у втіленні демократичних перетворень відзначає дослідження Freedom House Nations in Transit, цього року воно принесло Україні +4 бали. 

Підзвітність державних закупівель завдяки системі ProZorro, державне фінансування партій, перші розслідування НАБУ, участь громадськості в антикорупційних реформах – саме ці зміни експерти назвали найголовнішими.

Але найбільшими викликами дослідження визнало слабкість інституцій, покликаних забезпечувати верховенство права, надмірну зарегульованість економіки та зосередження влади в руках олігархічних кланів.

Негативними оцінками Україну нагородили досліження World Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 бал) та Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 бали).

Бізнес побачив значну корупцію при розподілі державних коштів, а судову систему визнав нездатною зашкодити цьому. Внаслідок роботи систем ProZorro та Dozorro випадки порушень у закупівлях стали більш очевидними для бізнесу та громадськості, порівняно з паперовими тендерами.

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин вважає, що безкарність і недієвість системи правосуддя не дають Україні здійснити прорив у подоланні корупції:

Тransparency International Україна пропонує 5 кроків для реальних антикорупційних змін.

Як відомо, Індекс сприйняття корупції базується на незалежних опитуваннях, в яких беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі Світового банку, Freedom House, World Economic Forum тощо. Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). 

Теми: корупція рейтинг України
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Коментарі — 2
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев25.01.2017 10:53
Наша влада, як "Моісей", водить країну "по пустелі" до Європи. І тут виявляється що ці "поводирі" привели нас до Росії разом з Іраном, Казахстаном та Непалом аж на 131 місці з індексу сприйняття коррупції у світі. Українцям слід збагнути, що для цих "поводирів" корупція є нездоланною перепоною.
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IP: 91.225.121.---DND25.01.2017 10:25
І це при 12 державних структур , при зарплатах їх керівників 200 000 грн в місяць, при повній бездіяльності МВС, при грантах деяким журналістам - які самі по вуха в схемах. При президенті офшорнику. Це якесь задзеркалля, нова порода малороса-хабарника , як результат голодоморів і селекції від Дніпропетровської гвардії КПРС. Цікавий факт тирять однаково, що донецькі, що галицькі "патріоти". Одне забувають очільникі в могилу крім слави нічого не забереш. Тому однім будуть квіти а іншим купа вонючого лайна за безцільно профукані роки в Україні.
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