TI пояснила, що тягне Україну на корупційне дно, і запропонувала 5 кроків

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин вважає, що безкарність і недієве правосуддя не дають Україні здійснити прорив у подоланні корупції:

Так він прокоментував позицію України в Індексі сприйняття корупції за 2016 рік, повідомляє "Transparency International – Україна".

"За останні роки Україна пройшла багато випробувань і досягла певних позитивних змін на рівні розкриття публічних фінансів, нетерпимості населення до корупції, нового антикорупційного законодавства", – зазначив він.

"Але безкарність, яку досі відчувають корупціонери, зводить нанівець позитивні досягнення і не дає реформі відбутися. Відсутність результатів по поверненню коштів режиму Януковича і його соратників – яскраве цьому свідчення", – додав Юрчишин.

"Якщо не відбудеться реального очищення системи правосуддя – ми не зможемо розімкнути коло безкарності і перейти на якісно новий рівень. Покращення СРІ неможливе без прозорої, справедливої судової системи, яка буде надійною для інвесторів та бізнесу", – переконаний він.

Аналітик TI-Україна Олександр Калітенко в інтерв’ю DW також сказав, що зростання в індексі СРІ на 2 бали "є недостатнім для країни, влада якої назвала боротьбу з корупцією своїм головним пріоритетом".

"Відсутність дієвої судової системи і фактична безкарність корупціонерів тримають Україну на "корупційному дні", – сказав він.

"Незважаючи на проведення реформ, пересічні громадяни і український бізнес, міжнародні спостерігачі наразі скептично налаштовані щодо успішності боротьби з корупцією в Україні. Є високі очікування. Та інститути, що покликані забезпечувати верховенства права, на жаль, є слабкими", – пояснив експерт.

Він нагадав, що не покарані Віктор Янукович і його соратники, не повернено державі активи, та й на факти корупції чинної влади "не було належної реакції".

Калітенко зазначив, що є певні результати у НАБУ, де розслідують вже 25 проваджень за аналізом електронних декларацій, а от "результатів НАЗК досі немає".

"До бюджету поверненуто близько 400 мільйонів гривень завдяки ліквідації різних "схем" у "Запоріжжяобленерго", "Укргазвидобуванні", справі військового прокурора сил АТО Кулика тощо. Але є і багато перешкод. Як приклад – справа судді Чауса...", – сказав експерт.

Тransparency International Україна пропонує 5 кроків для реальних антикорупційних змін:

- Створити ефективну та дієву систему антикорупційних судів із залученням іноземних спеціалістів як активних учасників процесу відбору суддів для них.

- Активізувати розслідування та довести до суду справи фігурантів "санкційного списку Януковича", повернути викрадені кошти. Це ж стосується і фактів корупції чинної влади.

- Залучати бізнесменів до встановлення прозорих правил взаємовідносин, через дерегуляцію й прогнозоване податкове законодавство забезпечити стабільні умови для бізнесу.

- Провести аудит та знизити ступінь секретності в секторі безпеки та оборони за напрямками: статті держбюджету, річні плани держзакупівель, інформація про проведення закупівель та укладені контракти.

- Налагодити комунікацію щодо антикорупційної реформи з суспільством та міжнародними партнерами на базі реальних фактів, дотримуватися зобов’язань.

Олена Рощенко, УП, оновлено

