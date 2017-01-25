Прокуратура каже, що довела провину вбивці двох поліцейських у Дніпрі

Розслідування вбивства двох патрульних поліцейських у Дніпрі завершили і справу передали до суду.

Про це повідомив під час брифінгу заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин, передає "УНІАН".

За його словами, провина Пугачова доведена: згідно з експертизою, на його взутті виявлено кров убитого патрульного Артема Кутушева. Головні докази — це показання очевидців, які з’являться до суду.

За словами прокурора, загалом провели 44 судові експертизи та понад 150 допитів. Зброю, з якої стріляв підозрюваний, не вдалося знайти.

Сам Пугачов провину не визнає і від дачі показань відмовився.

Наразі відомо, що слухання у справі відбудеться 27 січня у Кіровському райсуді, судове засідання буде відкритим. Слухання розглядатимуть присяжні.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху –поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Пугачов попросив, щоб його справу розглядав суд присяжних.