День в АТО: Бойовики обстріляли місто й поранили військового

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Середа, 25 січня 2017, 20:34

Проросійські бойовики обстрілюють позиції ЗСУ на всіх напрямках. Протягом дня поранення отримав один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському - зі 122-міліметрової артилерії, 120-міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогоні вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Оріховому та Новозванівці.

На Донецькому напрямку – зі 120 та 82-міліметрових мінометів – по Авдіївці та Троїцькому.

"Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Близько 15.00 російсько-окупаційні війська, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстріляли населений пункт Красногорівка. 4 снаряди потрапили безпосередньо по місту і один неподалік", - зазначили у прес-центрі АТО.

Станом на 17 годину відбувся 21 обстріл позицій ЗСУ.

Українська правда

Теми: АТО Збройні сили
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