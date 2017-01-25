День в АТО: Боевики били из "Града" по Красногоровке

Пророссийские боевики обстреливают позиции ВСУ во всех направлениях. В течение дня ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Мариупольском - с 122-миллиметровой артиллерии, 120-миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицком и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника ", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Ореховом и Новозванивци.

На Донецком направлении - из 120 и 82-миллиметровых минометов - по Авдеевке и Троицком.

"Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Около 15.00 российско-оккупационные войска, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли населенный пункт Красногоровка. 4 снаряда попали непосредственно по городу и один недалеко ", - отметили в пресс-центре АТО.

По состоянию на 17 часов состоялся 21 обстрел позиций ВСУ.

Украинская правда