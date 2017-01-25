Луценко: Заступника мера Ужгорода викрили у хабарництві, але він втік

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Середа, 25 січня 2017, 23:10

Першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тисяч гривень у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабара. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга", - написав він.

"Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати кому йшли гроші нагору", - додав Луценко.

Раніше повідомлялося про обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради, а також житлових приміщеннях окремих співробітників Ужгородської міської ради.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура хабар Закарпаття
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