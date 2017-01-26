Трамп має намір припинити прийом біженців з Сирії

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Четвер, 26 січня 2017, 04:41

Президент США Дональд Трамп має намір припинити прийом сирійських біженців і призупинити інші програми з прийому біженців на 120 днів.

Про це йдеться в проекті указу Трампа, який опинився у розпорядженні агентства The Associated Press.

Президент США також планує призупинити видачу віз для осіб з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену, щонайменше, на 30 днів. Всі ці країни, в основному, мусульманські.

Агентство повідомляє, що Трамп повинен підписати указ на цьому тижні, проте не ясно, чи буде проект переглянутий до цього.

Теми: США Трамп
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