Трамп має намір припинити прийом біженців з Сирії
Четвер, 26 січня 2017, 03:41
Президент США Дональд Трамп має намір припинити прийом сирійських біженців і призупинити інші програми з прийому біженців на 120 днів.
Про це йдеться в проекті указу Трампа, який опинився у розпорядженні агентства The Associated Press.
Президент США також планує призупинити видачу віз для осіб з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену, щонайменше, на 30 днів. Всі ці країни, в основному, мусульманські.
Агентство повідомляє, що Трамп повинен підписати указ на цьому тижні, проте не ясно, чи буде проект переглянутий до цього.