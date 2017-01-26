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Трамп намерен прекратить прием беженцев из Сирии

Четверг, 26 января 2017, 03:41

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить прием сирийских беженцев и приостановить другие программы по приему беженцев на 120 дней.

Об этом говорится в проекте указа Трампа, который оказался в распоряжении агентства The Associated Press.

Президент США также планирует приостановить выдачу виз для лиц из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, по крайней мере, на 30 дней. Все эти страны, в основном, мусульманские.

Агентство сообщает, что Трамп должен подписать указ на этой неделе, однако не ясно, будет ли проект пересмотрен до этого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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