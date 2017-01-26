Команда Порошенка може купити телеканал Tonis

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Четвер, 26 січня 2017, 19:02

Незабаром формальним власником телеканалу Tonis може стати екс-депутат від ПР та колишній глава КМДА Володимир Макеєнко.

Про це йдеться у статті "На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал".

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили одразу по двоє співрозмовників у "Народному фронті" та у президентському таборі, знайомі з ситуацією на медійному ринку.

За інформацією співрозмовників, куратором цієї покупки виступає соратник президента Ігор Кононенко.

"Зараз все виглядає так, що справді наші купують цей канал через Володю Макеєнка. Зрозуміло, що Макеєнко не може таке "щастя" собі дозволити, у нього просто немає стільки грошей. Але документально довести щось буде нереально", – вважає один із співрозмовників з президентського оточення.

У неформальних розмовах члени "медійної" команди Порошенка не заперечують підготовку покупки.

Один із політтехнологів АП ще восени у розпал скандалу із "плівками Онищенка" щодо "112 каналу" розповідав журналістам у кулуарах парламенту, що президентська команда і справді купує канал, "але точно не "112-й".

Тепер же у БПП та АП всі вкрай обережно висловлюються про ймовірну покупку "Тоніса", а от "медійники" у фракції Яценюка однозначно вказують на найближчого друга президента.

"Канал купує Кононенко, але щоб не викликати зайвих скандалів і розмов, запишуть все на Макеєнка. Мовляв, який він нам друг, він "регіонал", – переконує один зі співрозмовників у НФ.

Водночас сам Кононенко спростував цю інформацію.

"Я не маю стосунку до купівлі жодних телеканалів", – запевнив він УП.

У свою чергу Володимир Макеєнко не захотів спілкуватися з журналістами.

Під час першої спроби вдень 24 січня, екс-депутат слухавку взяв, але коли почув запитання, то швидко попрощався, пославшись на те, що святкує день народження друга.

Коли ж за кілька годин УП знову спробувала поговорити з ним, то слухавку підняв уже "помічник" Макеєнка, який від розмови відмовився.

25 січня цей же "помічник" запевнив, що Макеєнко не може говорити, бо "поїхав за кордон". 26 січня "помічник" Макеєнка просив журналістів більше не телефонувати і поважати "приватне життя".

Українська правда

Теми: Порошенко ЗМІ
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IP: 213.184.119.---Екатерина Иванченко26.01.2017 21:31
Mihail Korzhov:
Вот что значит когда нет друзей уже у тебя! Всех перебрали и начали в открытую на Банковой прикрываться уже бывшими регионалами, а то никто дружить не хочет с ними! Вот она - большая игра за потоки, когда только свои карманы набиваешь!
Заигрался Президент со своими друзьями, по сути построили свою "семейку по-новому", только отличие лишь в том, что те были дурные, а эти проворные и умеют строить умно схемы!
Только народу от этого не легче! Теперь по всем каналам будут рассказывать об успехах Президента!
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IP: 46.22.208.---Mihail Korzhov26.01.2017 20:50
Вот что значит когда нет друзей уже у тебя! Всех перебрали и начали в открытую на Банковой прикрываться уже бывшими регионалами, а то никто дружить не хочет с ними! Вот она - большая игра за потоки, когда только свои карманы набиваешь!
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IP: 91.225.121.---DND26.01.2017 20:38
І будемо слухати новини про геніального вождя, відданого борця за мир у всьому світі, друга всіх колоніалістів, геніального полководця героя Іловайська і Дебальцевого, і просто чудової людини для декого Петра Олексієвича Порошенка. В покинутого Богом, владою селі бабуся буде зомбуватись телеящиком (звичайно, коли буде напруга, яку генільний Гройсман буде продавати до вільного світу за валюту) і батюшкою від МП патріархату. Чудове життя, а особливо молоді вже забезпечено. Ура панове!
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IP: 141.0.13.---Михаил Михаил26.01.2017 20:35
СМИ - это большая сила! Но как не спасло это ЦК,так и этих не спасет! Докеруются...
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IP: 46.22.208.---Mihail Korzhov26.01.2017 20:30
Банковая видимо серьезно уже взялась за подготовку к выборам, раз пошла активно телеканалы скупать! Мало им контроля над правоохранительными органами и бизнес-потоками, теперь еще и медиа-сферу под себя подмять хотят!
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