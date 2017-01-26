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Команда Порошенко может купить телеканал Tonis

Четверг, 26 января 2017, 18:02

Вскоре формальным владельцем телеканала Tonis может стать экс-депутат от ПР и бывший глава КГГА Владимир Макеенко.

Об этом говорится в статье "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал".

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили сразу по двое собеседников в "Народном фронте" и в президентском лагере, знакомые с ситуацией на медийном рынке.

По информации собеседников, куратором этой покупки выступает соратник президента Игорь Кононенко.

"Сейчас все выглядит так, что действительно наши покупают этот канал через Володю Макеенко. Понятно, что Макеенко не может такое "счастье" себе позволить, у него просто нет столько денег. Но документально доказать что-то будет невозможно", - считает один из собеседников с президентского окружения.

В неформальных беседах члены "медийной" команды Порошенко не возражают подготовку покупки.

Один из политтехнологов АП еще осенью в разгар скандала с "пленками Онищенко" по "112 каналу" рассказывал журналистам в кулуарах парламента, что президентская команда действительно покупает канал, "но точно не "112-й".

Теперь же в БПП и АП все крайне осторожно высказываются о возможной покупке "Тониса", а вот "журналисты" во фракции Яценюка однозначно указывают на ближайшего друга президента.

"Канал покупает Кононенко, но чтобы не вызывать лишних скандалов и разговоров, запишут все на Макеенко. Мол, какой он нам друг, он "регионал", - убеждает один из собеседников в НФ.

В то же время сам Кононенко опроверг эту информацию.

"Я не имею отношения к покупке никаких телеканалов", - заверил он УП.

В свою очередь Владимир Макеенко не захотел общаться с журналистами.

Во время первой попытки днем 24 января, экс-депутат трубку взял, но когда услышал вопрос, то быстро попрощался, сославшись на то, что празднует день рождения друга.

Когда же через несколько часов УП снова попыталась поговорить с ним, то трубку поднял уже "помощник" Макеенко, который от разговора отказался.

25 января этот же "помощник" заверил, что Макеенко не может говорить, потому что "поехал за границу". 26 января "помощник" Макеенко просил журналистов больше не звонить и уважать "частную жизнь".

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоСМИ
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