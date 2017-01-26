Стало відоме ім'я судді та його посередника, яких зловили на хабарі

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Четвер, 26 січня 2017, 22:48
Суддя Зінченко

Суддею Солом'янського райсуду Києва, якого затримали на хабарі, виявився Сергій Зінченко.

Про це Українській правді повідомили джерела в адвокатських колах.

Посередником в отриманні хабара, згідно з інформацією УП, був директор адвокатського бюро ПМ і Компанія Віталій Холоденко.

Отриманий хабар в розмірі 22000 доларів США вони мали передати службовим особам Міністерства юстиції України за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі банку.

Згідно з декларацією за 2015 рік, Зінченко має земельну ділянку площею 1310 кв м у селищі Зелений Бір Васильківського району Київщини.

Окрім того, у нього є "Лексус" моделі ЛС460Л, 2007 року випуску.

Відповідно до документа, у 2015 році суддя отримав 188 900 гривень зарплати, а його дружина Катерина — 18 524 грн.

Суддя також взяв кредит в банку у розмірі 89 000 грн.

Як відомо, про затримання судді Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро стало відомо ввечері 26 січня.

Українська правда

Теми: суд Мін'юст корупція
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