Стало известно имя судьи и его посредника, которых поймали на взятке

Судьей Соломенского райсуда Киева, которого поймали на взятке, оказался Сергей Зинченко.

Об этом Украинской правде сообщили источники в адвокатских кругах.

Посредником в получении взятки, по информации УП, был директор адвокатского бюро ПМ и Компания Виталий Холоденко.

Полученную взятку в размере 22000 долларов США они должны были передать должностным лицам Министерства юстиции Украины за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.

Согласно декларации за 2015 год, у Зинченко есть земельный участок площадью 1310 кв м в поселке Зеленый Бор Васильковского района Киевской области.

Кроме того, у него есть "Лексус" модели ЛС460Л, 2007 года выпуска.

Согласно документу, в 2015 году судья получил 188 900 гривен зарплаты, а его жена Екатерина - 18524 грн.

Судья также взял кредит в банке в размере 89 000 грн.

Как известно, о задержании судьи Соломенского райсуда Киева и директора адвокатского бюро стало известно вечером 26 января.

Украинская правда