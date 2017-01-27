Януковичу зможуть вручити підозру тільки на території Росії – адвокат

Екс-президенту Віктору Януковичу зможуть вручити уточнену підозру про державну зраду тільки на території Росії.

Про це заявив адвокат Януковича Ігор Федоренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це має робитися в рамках процедури щодо міжнародно-правової допомоги на території Російської Федерації.

Як розповів захисник Януковича, в п'ятницю він прибув за викликом в Головну військову прокуратуру України і знову надав інформацію про поважні причини неявки екс-президента для проведення слідчих дій.

У свою чергу, інший адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що в п'ятницю, 27 січня, він перебуває у відрядженні в Росії, де працює над тим, щоб прискорити процес за запитами про міжнародно-правову допомогу, які були спрямовані Генеральною прокуратурою України в кінці 2016 року.

У цих запитах українська прокуратура просить надати інформацію про те, чи є в Януковича громадянство Росії, про адресу його проживання, сприяти вирішенню питання про вручення екс-президенту підозри у справі про держзраду і про проведення його допиту.

Раніше прокурор ГПУ Максим Крим повідомив, що адвокат Януковича відмовився прийняти уточнену підозру у державній зраді. Водночас прокурор заявив, що відмова адвокатів особисто отримувати повідомлення про зміну підозри Януковичу не впливає на досудове слідство.

Як відомо, ГПУ викликала Януковича 27 і 30 січня для допиту та ознайомлення його з матеріалами справи про держзраду.

Раніше Генеральна прокуратура України заявила, що в п'ятницю вручить захисту екс-президента Віктора Януковича уточнену підозра в зраді.