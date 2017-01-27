Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Януковича відмовився прийняти уточнене обвинувачення

П'ятниця, 27 січня 2017, 16:05

Адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнену підозру у вчиненні державної зради.

Про це в ході брифінгу заявив прокурор ГПУ Максим Крим, передає "112 Україна".

"Прибувши до приміщення ГПУ (адвокат - ред.) письмово підтвердив факт небажання отримувати зазначене повідомлення. Разом з тим одночасно дане повідомлення було направлене поштою, за адресою здійснення ними адвокатської діяльності. Тому ГПУ вжиті заходи щодо вручення такого повідомлення", - зазначив прокурор.

Як відомо, ГПУ викликала Януковича 27 і 30 січня для допиту та ознайомлення його з матеріалами справи про держзраду.

Раніше Генеральна прокуратура України заявила, що в п'ятницю вручить захисту екс-президента Віктора Януковича уточнену підозра в зраді.

"Під час досудового розслідування нами було встановлено, що Янукович звернувся з листом про введення російських військ на територію України до президента РФ, а також Ради Федерації РФ. Був документ, звернення до президента РФ, а також був другий документ, звернення до Ради Федерації РФ. Мова йде про уточнену підозру", - додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: