ГПУ продовжила розслідування проти Януковича до кінця березня – адвокат

556 переглядів
0
Субота, 28 січня 2017, 13:11

Генеральна прокуратура України продовжила до 28 березня 2017 року спеціальну досудове розслідування проти екс-президента Віктора Януковича.

Про це в ефірі "112 Україна" в п'ятницю ввечері повідомив його адвокат Віталій Сердюк.

"Слідство повідомило захист про те, що термін слідства продовжений до кінця березня 2017 року, до 28 числа", - сказав він.

Сердюк також підкреслив, що уточнене повідомлення про підозру, яке не було прийнято адвокатом Януковича в п'ятницю, має бути вручено на території РФ.

"РФ повідомила ГПУ про те, що її запит про надання правової допомоги перебуває в стадії виконання. Захист усіма можливими способами намагається прискорити виконання даного запиту. З боку Віктора Януковича очікується вчинення дій по врученню даної підозри. Як тільки вони будуть здійснені, ми підпишемо повідомлення про підозру", - заявив Сердюк.

Як повідомлялося, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Генпрокуратура планує завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні про державну зраду Януковича в лютому 2017 року.

"З березня на екранах всієї країни - відкритий, неупереджений і справедливий суд над людиною, яку ми підозрюємо в скоєнні державної зради шляхом підписання листа, який дозволив Путіну ввести війська у Крим, а потім на Донбас", - заявив Луценко 27 січня.

Пізніше прокурор ГПУ Максим Крим повідомив, що адвокат Януковича відмовився прийняти уточнену підозру в скоєнні державної зради.

Адвокат Януковича Ігор Федоренко заявив, що екс-президенту зможуть вручити уточнену підозру в державній зраді тільки на території Росії.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Янукович Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кононенко мав отруєння ртуттю, але в ГПУ про це не повідомляли 27 січня 2017, 20:38
САП погрожує покаранням за "спойлер" про затримання судді 27 січня 2017, 14:06
Генпрокуратура викликала на допити екс-міністра Клименка 27 січня 2017, 00:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ продовжила розслідування проти Януковича до кінця березня – адвокат
Українка виграла юніорський Australian Open
Двох німецьких правоохоронців засудили за хабарі від Фірташа
Аваков: 8 осіб звільнено з Нацполіції через стрілянину в Княжичах
Усі новини
Знак якості

Українські перекладачі, яким довіряєш

Юрій Андрухович

Виявляється, я все життя пишу одну й ту саму книгу