ГПУ продовжила розслідування проти Януковича до кінця березня – адвокат

Генеральна прокуратура України продовжила до 28 березня 2017 року спеціальну досудове розслідування проти екс-президента Віктора Януковича.

Про це в ефірі "112 Україна" в п'ятницю ввечері повідомив його адвокат Віталій Сердюк.

"Слідство повідомило захист про те, що термін слідства продовжений до кінця березня 2017 року, до 28 числа", - сказав він.

Сердюк також підкреслив, що уточнене повідомлення про підозру, яке не було прийнято адвокатом Януковича в п'ятницю, має бути вручено на території РФ.

"РФ повідомила ГПУ про те, що її запит про надання правової допомоги перебуває в стадії виконання. Захист усіма можливими способами намагається прискорити виконання даного запиту. З боку Віктора Януковича очікується вчинення дій по врученню даної підозри. Як тільки вони будуть здійснені, ми підпишемо повідомлення про підозру", - заявив Сердюк.

Як повідомлялося, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Генпрокуратура планує завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні про державну зраду Януковича в лютому 2017 року.

"З березня на екранах всієї країни - відкритий, неупереджений і справедливий суд над людиною, яку ми підозрюємо в скоєнні державної зради шляхом підписання листа, який дозволив Путіну ввести війська у Крим, а потім на Донбас", - заявив Луценко 27 січня.

Пізніше прокурор ГПУ Максим Крим повідомив, що адвокат Януковича відмовився прийняти уточнену підозру в скоєнні державної зради.

Адвокат Януковича Ігор Федоренко заявив, що екс-президенту зможуть вручити уточнену підозру в державній зраді тільки на території Росії.

Українська правда