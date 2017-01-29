Олланд - Трампу: До реалізації мінських угод знімати санкції з РФ не можна

Президент Франції Франсуа Олланд у телефонній розмові в суботу, 28 січня, закликав президента США Дональда Трампа не знімати санкції з Росії до виконання мінських угод.

Про це з посиланням на прес-службу Олланда, пише DW.com.

"Стосовно Росії глава держави підтвердив своє прагнення продовжувати та інтенсифікувати діалог з усіх питань. Він наполіг, що санкції, накладені через ситуацію в Україні, можуть бути зняті, лише коли ситуація на сході країни буде врегульована з цілковитою реалізацією мінських угод", - зазначається у заяві Єлисейського палацу.

Олланд закликав президента США підтримувати Євросоюз у всіх сферах, включно з оборонною. Зокрема, Олланд наголосив, що альянс НАТО є "незамінним".

Президент Франції також наголосив на важливості Паризької кліматичної угоди, з-під якої раніше Трамп обіцяв відкликати підпис американського президента. І водночас лідер Франції застеріг американського колегу від економічних і політичних наслідків політики протекціонізму.

"У нестабільному та непевному світі, поворот всередину себе буде глухим кутом", - цитує Олланда його прес-служба.

Як повідомлялося, у цей же день Трамп провів телефонні розмови із лідерами кількох держав, зокрема з Володимиром Путіним. У прес-службі Кремля за результатами переговорів повідомили, що тема скасування санкцій не обговорювалася.

Як відомо, низка аналітиків та журналістів повідомляли про чутки, які циркулюють в США, щодо підготовки у Білому домі проекту указу про скасування санкцій щодо РФ.

У п'ятницю радник президента США Келліенн Конвей, відповідаючи в ефірі Fox News на запитання, чи буде Трамп обговорювати з Путіним питання санкцій, сказала: "Все це перебуває в процесі розгляду".

Пізніше Трамп заявив, що поки занадто рано говорити про питання скасування санкцій проти Росії.