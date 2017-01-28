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Путін і Трамп не обговорювали зняття санкцій

Субота, 28 січня 2017, 22:57
Путін і Трамп не обговорювали зняття санкцій

Президент США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін у телефонній розмові в суботу торкнулися "основних аспектів" ситуації в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Кремля за підсумками розмови двох президентів у суботу.

Згідно з повідомленням, Путін привітав Трампа з офіційним вступом на посаду, побажав успіхів у майбутній діяльності.

"У ході бесіди з обох сторін було продемонстровано настрій на активну спільну роботу щодо стабілізації та розвитку російсько-американської взаємодії на конструктивній, рівноправній і взаємовигідній основі", - стверджують у Кремлі.

Також були докладно обговорені актуальні міжнародні проблеми, включаючи боротьбу з тероризмом, стан справ на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацію щодо іранської ядерної програми і Корейського півострова.

"Порушено також основні аспекти кризи в Україні. Домовлено налагодити партнерську співпрацю за всіма цими та іншими напрямами", - повідомила прес-служба Кремля.

При цьому в ході розмови була виділена пріоритетність об'єднання зусиль в боротьбі з головною загрозою - міжнародним тероризмом. Президенти висловилися за налагодження реальної координації російських і американських дій з метою розгрому ІДІЛ і інших терористичних угруповань у Сирії.

Підкреслювалася важливість відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв'язків між діловими колами двох країн, що могло б додатково стимулювати поступальний і сталий розвиток двосторонніх відносин.

Крім того, Путін і Трамп домовилися дати доручення опрацювати можливі терміни і місце проведення їх особистої зустрічі.

Трамп попросив передати побажання щастя і процвітання російського народу, зазначивши, що народ США з симпатією ставиться до Росії і її громадян.

"Путін, у свою чергу, підкреслив, що в Росії відчувають аналогічні почуття до американців. Він нагадав, що наша країна протягом більш ніж двох століть підтримувала Америку, була її союзником у двох світових війнах і зараз розглядає США як найважливішого партнера в боротьбі з міжнародним тероризмом", - зазначає прес-служба Кремля.

"Лідери домовилися підтримувати регулярні особисті контакти. Бесіда пройшла в позитивному і діловому ключі", - йдеться в повідомленні.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив "Інтерфаксу", що тема скасування санкцій у телефонній розмові президента РФ і США в суботу не обговорювалася.

Як відомо, низка аналітиків та журналістів повідомляли про чутки, які циркулюють в США, щодо підготовки у Білому домі проекту указу про скасування санкцій щодо РФ.

У п'ятницю радник президента США Келліенн Конвей, відповідаючи в ефірі Fox News на запитання, чи буде Трамп обговорювати з Путіним питання санкцій, сказала: "Все це перебуває в процесі розгляду".

Пізніше Трамп заявив, що поки занадто рано говорити про питання скасування санкцій проти Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампПутін
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