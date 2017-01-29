Штаб: Бойовики штурмують біля Авдіївської промзони, є втрати

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Неділя, 29 січня 2017, 11:48

У районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За повідомленням речника Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника, з початку доби у Авдіївській промзоні загинули троє українських військових, один отримав поранення. 

"29 січня близько 5:00 в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів. З 7:00 з метою захоплення наших позицій противник розпочав штурмові дії. Маневром та контратакою підрозділи ЗСУ зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ, сили російсько-окупаційних військ зазнали значних втрат. З нашого боку також є втрати", - йдеться у повідомленні. 

За повідомленням штабу, противник продовжує штурмові дії та не полишає спроб відтіснити українські підрозділи,  обстановка в районі Авдіївської промзони залишається напруженою.

"Провокація мала на меті звинуватити українську сторону у порушенні досягнутих домовленостей", - заявили у прес-центрі АТО. 

Як відомо, в останні кілька днів, за повідомленням штабу АТО, бойовики на Луганському та Донецькому напрямках, попри домовленості, більшість обстрілів вели з мінометів різних калібрів та важкої артилерії, а також обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти Новозванівку та Красногорівку з РСЗВ БМ-21 "Град", застосовували 122- , 120- та 82-міліметрову артилерію. 

За даними штабу, за минулу добу було зафіксовано 55 обстрілів, бойовики ведуть обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках, у тому числі з важкого озброєння.

Теми: Донбас АТО
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Коментарі — 3
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IP: 91.200.113.---Mawron_ua29.01.2017 16:42
Де ж ви, диванні генерали, були, коли Росія на нас напала?
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IP: 46.175.85.---vik735229.01.2017 13:10
Brokerman:
порошенко должен отдать приказ, чтобы наши подразделения продвинулись вперед минимум на 10 км.. Чё ждем.. отсидеться не получится.
Не заважайте порошенку, бо він у цей час переписує всі активи "Рошен" у Россії на свою жінку. "Переведенцева Марина ,она же Порошенко,она же новый собственник кондитерских предприятий РОШЕН на територии РФ...".
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IP: 95.133.225.---Brokerman29.01.2017 12:17
порошенко должен отдать приказ, чтобы наши подразделения продвинулись вперед минимум на 10 км.. Чё ждем.. отсидеться не получится.
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