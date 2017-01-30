Бійці захопили бойовика з Макіївки – він вже дає свідчення

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Понеділок, 30 січня 2017, 10:47

Під час боїв у неділю в районі Авдіївки бійці взяли в полон одного бойовика.

Про це повідомляє речник бригади, що перебуває на позиціях в районі Авдіївки, Олена Мокринчук.

Водночас, за інформацією джерел УП в СБУ, було затримано трьох поранених бойовиків, коли сили АТО вступили в бій із ДРГ бойовиків.

Однак двоє бойовиків загинули від ран.

Затриманий є громадянином України з міста Макіївка, Донецької області.  1988 року народження. Він був членом незаконного формування бойовиків "Восток". У підрозділі був оператором установки ПТУР.

Затриманий переданий в СБУ і дає свідчення. На нього заведено справ за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – тероризм.

Як відомо, у неділю рано вранці бойовики почали обстріли, а потім штурм позицій сил АТО в районі Авдіївки. Після відбиття атаки, вони спробували повторити наступ ще раз в районі 13 години, однак знову зазнали поразки.

За неділю четверо бійців бригади загинули, дванадцять поранено, один травмований.

З боку бойовиків загинули щонайменше 9 осіб, 24 бойовика поранені, з них 7 тяжких.

Знищено також ініціатора атаки Грека А.В., "комбата" так званого батальона "Восток" (1 батальйон 11 полку окупаційних військ РФ)

Станом на ранок понеділка бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Оксана Коваленко, УП

Теми: АТО Донбас
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