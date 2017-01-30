У понеділок під Авдіївкою вже є загиблі і поранені

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Понеділок, 30 січня 2017, 12:50

У понеділок внаслідок ворожих обстрілів двоє бійців загинули, п'ятеро поранені.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

"Ситуація на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки залишається напруженою. Зранку противник продовжив підступні обстріли з танків та артилерії. Вогонь по позиціям Збройних Сил України вівся з населеного пункту Яковлівка та району Спартака", - сказано в повідомленні.

"Близько 10.30 обстріл з важкого озброєння припинився, але турбуючий вогонь зі стрілецької зброї триває досі. Двоє наших бійців загинули, п’ятеро поранено", - додали в повідомленні.

Як повідомлялося, в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін. 

Бойовики почали обстріли, а потім штурм позицій сил АТО в районі Авдіївки. Після відбиття атаки, вони спробували повторити наступ ще раз в районі 13 години, однак знову зазнали поразки.

За неділю четверо бійців бригади загинули, дванадцять поранено, один травмований.

З боку бойовиків загинули щонайменше 9 осіб, 24 бойовика поранені, з них 7 тяжких.

Знищено також ініціатора атаки Грека А.В., "комбата" так званого батальона "Восток" (1 батальйон 11 полку окупаційних військ РФ).

Крім того, троє бойовиків були взяті в полон, однак двоє загинули від ран. Затриманий виявився жителем Макіївки.

Також внаслідок обстрілів бойовиків у Авдіївці поранено двох мирних мешканців. Авдіївку знеструмлено.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що після штурму ворогом району Авдіївської промзони українські військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення.

Станом на ранок понеділка бойовики продовжували обстріли позицій в районі Авдіївки.

Українська правда

Теми: Донбас АТО
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IP: 91.240.190.---OldLion30.01.2017 13:48
анжелика кубатина:да стреляют с Путиловского леса
- почему только с Путиловки? И с Химреактивов, и с обездной под Макеевкой, и с мариупольской развилки, и из города.
анжелика кубатина:
Когда же это закончится и перестанут гибнуть люди?
- дурацкий вопрос. Кнопка от этой войны в Кремле, мы её не начинали и закончить, к сожалению, не в силах. Когда Пуйлу надоест или он будет не в состоянии её продолжать - тогда и закончится. Задача страны - держаться до того момента. А он обязательно настанет, Донбассом и Крымом он подавится.
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IP: 91.240.190.---OldLion30.01.2017 13:42
Бабушкин:Де вогонь у відповідь?
- з твоеї канапки не чутно? Приїзджай під Авдіївку, послухаєшь, як наша арта працює.
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IP: 185.26.182.---анжелика кубатина30.01.2017 13:39
да стреляют с Путиловского леса.И буряты с косичками там носятся с автоматами и живут в бывшем интарнате для детей с Дцп. А танки в лесу стоят.Когда же это закончится и перестанут гибнуть люди?
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IP: 91.225.196.---Бабушкин30.01.2017 13:28
Де вогонь у відповідь?
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