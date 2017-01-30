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У понеділок під Авдіївкою вже є загиблі і поранені

Понеділок, 30 січня 2017, 11:50

У понеділок внаслідок ворожих обстрілів двоє бійців загинули, п'ятеро поранені.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

"Ситуація на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки залишається напруженою. Зранку противник продовжив підступні обстріли з танків та артилерії. Вогонь по позиціях Збройних Сил України вівся з населеного пункту Яковлівка та району Спартака", - сказано в повідомленні.

"Близько 10.30 обстріл з важкого озброєння припинився, але турбуючий вогонь зі стрілецької зброї триває досі. Двоє наших бійців загинули, п’ятеро поранено", - додали в повідомленні.

Як повідомлялося, в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін. 

Бойовики почали обстріли, а потім штурм позицій сил АТО в районі Авдіївки. Після відбиття атаки, вони спробували повторити наступ ще раз в районі 13 години, однак знову зазнали поразки.

За неділю четверо бійців бригади загинули, дванадцять поранено, один травмований.

З боку бойовиків загинули щонайменше 9 осіб, 24 бойовика поранені, з них 7 тяжких.

Знищено також ініціатора атаки Грека А.В., "комбата" так званого батальона "Восток" (1 батальйон 11 полку окупаційних військ РФ).

Крім того, троє бойовиків були взяті в полон, однак двоє загинули від ран. Затриманий виявився жителем Макіївки.

Також внаслідок обстрілів бойовиків у Авдіївці поранено двох мирних мешканців. Авдіївку знеструмлено.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що після штурму ворогом району Авдіївської промзони українські військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення.

Станом на ранок понеділка бойовики продовжували обстріли позицій в районі Авдіївки.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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