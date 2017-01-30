Порошенко перервав візит до Німеччини через Авдіївку
Президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації.
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко агентству "Інтерфакс-Україна".
"Президент перервав візит до Німеччини через обстріли Авдіївки з боку російських бойовиків, що призвело до надзвичайної ситуації, яка межує з гуманітарною катастрофою", - сказав він.
"Через обстріли російських бойовиків місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла", - розповів агентству віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
За його словами, глава держави доручив уряду розгорнути штаби ДСНС і пункти обігріву для населення, забезпечити поставки з альтернативних джерел енергії в соціальні об'єкти - школи і дитсадки.
"Президент доручив МВС і Нацгвардії забезпечити контроль за громадським порядком і безпекою, а також заходи щодо недопущення розморожування систем теплопостачання в житлових масивах і багатоквартирних будинках", - сказав Зубко.
Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.
Так, протягом неділі там загинули четверо українських бійців, дванадцять було поранено, один травмований.
Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.
У понеділок 3 військових загинули, 17 зазнали поранень і 3 отримали травми внаслідок обстрілу бойовиками позицій Збройних сил України на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
72-я озвучила дані розвідки по втратах противника із воєнторгу РФ. Якщо намагаєшся завалити ВСУ на капітальних позиціях горою трупів, то і отримуєш в результаті - гору трупів. Правда нічого більше. Цей простий урок ніяк не можуть засвоїти росіяни. Але це їхні проблеми, в загальному - то. Втрати кадрових РФ під Авдіївка за 29-30 січня, складають більше сотні людей - бригадна розвідка 72-ї омбр. Наші воїни сидять в окопах і оберігають - вже третій рік подають всі комунікації у місто Донецьк, де засів противник. Ми ж не варвари, щоб знищувати інфраструктуру міст і сіл, як Путіна в РФ - в Чечні, чи Сирії. Тут точно задумаєшся,- а чи не взяти сходу і оточити Донецьк, поки головнокомандувач веде дипломатичні перемовини про те що РФ вже третій рік підряд відмовляється виконувати любі мирні домовленості? Мінські, Харківські, Будапештські
приказ отдай.. и наши донецк возьмут.. хватит сидеть ждать пока трам санкции снимет..
приказ отдай.. и наши донецк возьмут.. хватит сидеть ждать пока трам санкции снимет..