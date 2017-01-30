Порошенко перервав візит до Німеччини через Авдіївку

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Понеділок, 30 січня 2017, 20:48

Президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Президент перервав візит до Німеччини через обстріли Авдіївки з боку російських бойовиків, що призвело до надзвичайної ситуації, яка межує з гуманітарною катастрофою", - сказав він.

"Через обстріли російських бойовиків місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла", - розповів агентству віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

За його словами, глава держави доручив уряду розгорнути штаби ДСНС і пункти обігріву для населення, забезпечити поставки з альтернативних джерел енергії в соціальні об'єкти - школи і дитсадки.

"Президент доручив МВС і Нацгвардії забезпечити контроль за громадським порядком і безпекою, а також заходи щодо недопущення розморожування систем теплопостачання в житлових масивах і багатоквартирних будинках", - сказав Зубко.

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Так, протягом неділі там загинули четверо українських бійців, дванадцять було поранено, один травмований. 

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

У понеділок 3 військових загинули, 17 зазнали поранень і 3 отримали травми внаслідок обстрілу бойовиками позицій Збройних сил України на Донбасі.

Теми: Порошенко АТО
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Коментарі — 4
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IP: 178.92.10.---Adam Viter30.01.2017 21:30
Тепер хоч стає зрозуміло для чого була організована атака РФ під Авдіївкою. Щоб зірвати зустріч Президента України Петра Порошенко із лідерами ЄС.
72-я озвучила дані розвідки по втратах противника із воєнторгу РФ. Якщо намагаєшся завалити ВСУ на капітальних позиціях горою трупів, то і отримуєш в результаті - гору трупів. Правда нічого більше. Цей простий урок ніяк не можуть засвоїти росіяни. Але це їхні проблеми, в загальному - то. Втрати кадрових РФ під Авдіївка за 29-30 січня, складають більше сотні людей - бригадна розвідка 72-ї омбр. Наші воїни сидять в окопах і оберігають - вже третій рік подають всі комунікації у місто Донецьк, де засів противник. Ми ж не варвари, щоб знищувати інфраструктуру міст і сіл, як Путіна в РФ - в Чечні, чи Сирії. Тут точно задумаєшся,- а чи не взяти сходу і оточити Донецьк, поки головнокомандувач веде дипломатичні перемовини про те що РФ вже третій рік підряд відмовляється виконувати любі мирні домовленості? Мінські, Харківські, Будапештські
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IP: 92.112.227.---sensor+230.01.2017 21:25
Brokerman:
приказ отдай.. и наши донецк возьмут.. хватит сидеть ждать пока трам санкции снимет..
Насколько я понимаю, врага тыс. 40-50. Чтобы взять Донецк, а ещё лучше кардинально покочить со всем этим вообще и дойти до границы, нужно объявлять всеобщую воинскую мобилизацию. И при этом чтобы хотя-бы половина мобилизуемых не сдраснули в Польшу, Румынию, или рф.
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко30.01.2017 21:15
Brokerman:
приказ отдай.. и наши донецк возьмут.. хватит сидеть ждать пока трам санкции снимет..
Что ты, а бабки барыге за уголек типа с Роттердама и другой кантрабас? так низзя. Не тот он парень.
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IP: 95.133.225.---Brokerman30.01.2017 21:09
приказ отдай.. и наши донецк возьмут.. хватит сидеть ждать пока трам санкции снимет..
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