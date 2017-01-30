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Через обстріли Авдіївка лишилася без води, електрики і тепла

Понеділок, 30 січня 2017, 18:57

Проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Щойно рашисти перебили останню лінію електропередач на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку). Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання", - написав він.

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Так, протягом неділі там загинули четверо українських бійців, дванадцять було поранено, один травмований. У понеділок ще двоє бійців ЗСУ загинули і п'ятеро поранено.

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Українська правда

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Теми: АТОДонбас
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