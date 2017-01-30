Порошенко закликає Тристоронню контактну групу терміново зібратися

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Понеділок, 30 січня 2017, 23:20

Президент Петро Порошенко доручив провести засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі через ситуацію в Авдіївці.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Буквально щойно президент доручив ініціювати скликання надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи в будь-якому режимі, і навіть в режимі відеоконференції, аби обговорити ту ситуацію, критичну, яка складається навколо Авдіївки", - зазначив він.

Як відомо, наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську була запланована на 1 лютого. Втім, за словами Єлісєєва, надзвичайне засідання ТКГ повинно відбутися до запланованої дати. 

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.

Внаслідок обстрілів місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла.

Прем’єр Володимир Гройсман у понеділок ввечері заявив, що у районі Авдіївки працюють відповідні служби, які забезпечують життєдіяльність міста: організовують пункти обігріву, забезпечення необхідними ресурсами лікарень, додатковий транспорт.

На запитання про те, чи розглядається можливість часткової евакуації мешканців, голова уряду зазначив, що прораховуються всі варіанти.

Українська правда

Теми: Порошенко АТО
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Коментарі — 1
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IP: 75.152.109.---Ст@c31.01.2017 01:00
Ну от як волотер може скажати таке: "Не думаю, що життя одного солдата коштує навіть 20-ти життів терористів"? А для чого тоді солдати, чоловіче? Якщо один солдат тягне в могилу 20-ть терористів така армія захистить весь світ!
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