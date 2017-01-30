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Порошенко перервав візит до Німеччини через Авдіївку

Понеділок, 30 січня 2017, 19:48

Президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Президент перервав візит до Німеччини через обстріли Авдіївки з боку російських бойовиків, що призвело до надзвичайної ситуації, яка межує з гуманітарною катастрофою", - сказав він.

"Через обстріли російських бойовиків місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла", - розповів агентству віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

За його словами, глава держави доручив уряду розгорнути штаби ДСНС і пункти обігріву для населення, забезпечити поставки з альтернативних джерел енергії в соціальні об'єкти - школи і дитсадки.

"Президент доручив МВС і Нацгвардії забезпечити контроль за громадським порядком і безпекою, а також заходи щодо недопущення розморожування систем теплопостачання в житлових масивах і багатоквартирних будинках", - сказав Зубко.

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Так, протягом неділі там загинули четверо українських бійців, дванадцять було поранено, один травмований. 

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

У понеділок 3 військових загинули, 17 зазнали поранень і 3 отримали травми внаслідок обстрілу бойовиками позицій Збройних сил України на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоАТО
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