Трамп вважає звинувачення Росії в кібератаках "полюванням на відьом"

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П'ятниця, 6 січня 2017, 19:22

Обраний президент США Дональд Трамп назвав "полюванням на відьом" звинувачення Росії в хакерських атаках з боку нинішньої американської адміністрації.

Про це він сказав в п'ятницю в інтерв'ю The New York Times.

Відзначається, що Трамп говорив з журналістами по телефону за три години до брифінга керівництва розвідки щодо російських кібератак на американські політичні інституції.

На питання, чому, на його думку, так багато уваги приділяється російським кібератакам, обраний президент сказав, що мотивація була політичною:

"Вони зазнали нищівної поразки на виборах. Я виграв більше округів, ніж Рональд Рейган. Їм дуже соромно за це. До певної міри, це полювання на відьом. Вони просто зосередилися на цьому", – заявив Трамп.

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Як відомо,  ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

У зв’язку з цим 29 грудня США запровадили нові санкції проти Москви. Держдепартамент оголосив персонами нон-грата 35 російських дипломатів, серед яких є співробітники ГРУ РФ.

Трамп неодноразово висловлював сумнів у тому, що Росія втручалася у хід президентських виборів.

Теми: США Трамп Росія
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IP: 93.183.216.---Кид06.01.2017 20:00
Или у господина Трампа какая то платоническая любовь к Путину, или думает, что это талибы в горах со своей "секретной" техникой открыли сайты демпартии, а может, что еще смешнее , что это демократы сами себе напакостили.
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