Суд дозволив затримати Януковича і Захарченка у "церковній справі"

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Субота, 7 січня 2017, 17:44

Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у "церковній справі".

Суд 3 січня за клопотанням слідчого Генпрокуратури дозволив затримати Януковича, ухвалив аналогічне рішення щодо Захарченка, а також дав дозвіл на затримання Валерія Коряка – колишнього начальника київської міліції.

Слідчий ГПУ повідомив, що підозрювані переховуються від слідства і суду. Щоб уникнути знищення доказів та впливу на потерпілих, свідків та експертів, слідчий вважає, що підозрюваних треба затримати і привести до суду для призначення їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захарченко, Янукович і Коряк підозрюються у незаконному позбавлення волі Олександра Драбинка – особистого помічника нині покійного Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира. Слідчі вважають, що Янукович та його оточення тиснули на покійного митрополита, щоб змусити зректися престолу.

Відомо, що підозрюваним у цій справі є також народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський. Ще двоє підозрюваних – командир та заступник СБСМ "Грифон" ГУМВС України в м. Києві. Інформації щодо дозволу на затримання решти фігурантів поки що немає.

8 грудня Верховна Рада зняла депутатську недоторканість з Новинського.

Ірина Салій, для УП

Теми: Янукович Захарченко церква
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Коментарі — 4
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IP: 50.70.246.---Potting Soil07.01.2017 20:13
І Сталіна в тюрму посадити !
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IP: 188.163.78.---Бодя212107.01.2017 19:04
ндаааа....а більш немає кого затримувати....цирк з конями
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IP: 82.145.220.---Мавра Новикова07.01.2017 18:59
Нехай покійний Митрополит Володимир з того світу прокляне їх.
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IP: 37.229.133.---Иван Доля07.01.2017 18:32
Маразм крепчает... Все бы ничего, да только на эту войну со "сбитыми летчиками" ГПУ тратит народные деньги, причем - немалые. А ресурсов на борьбу с коррупцией не остается...
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