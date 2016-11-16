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Луценко: статтю Новинському можуть посилити

Середа, 16 листопада 2016, 16:13

Генпрокурор Юрій Луценко не виключає, що кваліфікацію дій депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського можуть змінити.

Про це він заявив в ході засідання регламентного комітету Верховної Ради щодо дозволу на притягнення Новинського до відповідальності.

За словами Луценка, прокуратура не ставить за мету просто покарати Новинського.

"Ми просимо дозволу на те, щоб Новинський став рядовим громадянином і доторканним для слідства... Я не виключаю, що в подальшому статтю Новинському змінять. Можливо послаблять, а може і посилять. Бо ж є ще й стаття "взяття заручника", – заявив Луценко.

 
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Як відомо, Новинський підозрюється у тиску на покійного митрополита УПЦ МП Володимира в інтересах екс-президента Віктора Януковича. Також його підозрюють в незаконному обмеженні свободи митрополита Олександра Драбинка, який був помічником Володимира.

Під час цього засідання регламентного комітету Новинський попросив допитати Януковича у цій справі.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Роман Романюк, Олег Шанковський, УП, інфографіка ГПУ

"Українська правда" у Threads

Теми: НовинськийЛуценкоГенпрокуратурацерква
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