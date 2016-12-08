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Рада зняла недоторканність з Новинського

Четвер, 8 грудня 2016, 10:55
Рада зняла недоторканність з Новинського
president.gov.ua

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" олігарха Вадима Новинського.

"За" проголосували 228 нардепів.

 

Позитивне голосування забезпечили всі фракції крім "Опозиційного блоку".

"Опоблок" а також Андрій Шипко з групи "Відродження" натиснули кнопку "проти".

Депутатські групи "Відродження" та "Воля народу" в основному не проголосували за подання по Новинському.

Утрималися нардепи Брензович (БПП) Пинзеник ("Народний фронт", голова регламентного комітету) позафракційні Віктор Балога та Вячеслав Константіновський а також Ярослав Москаленко з "Волі народу".

Обгрунтовуючи подання ГПУ, генеральний прокурор Юрій Луценко наголосив, що рішення парламенту потрібне для того, щоб провести певні слідчі, які неможливі в статусі недоторканності Новинського.

Генпрокурор також зазначив, що Генпрокуратура "не гарантує звинувачення, а гарантує суд", який  і визначить причетність чи непричетність олігарха до вчинення кримінальних злочинів.

У свою чергу партія "Опозиційний блок" назвала цю справу "політичним замовленням".

Як відомо, ГПУ не клопотала про дозвіл на арешт Новинського, тому правоохоронці не зможуть його затримати.

Раніше регламентний комітет ВР вирішив, що ГПУ не надала достатньої кількості доказів для зняття недоторканності з Новинського.

Водночас всі фракції крім Опоблоку заявляли про готовність забрати в нього недоторканість.

Сам олігарх сказав, що готовий до будь-якого рішення ВР і залишати країну не планує.

Новинський звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

У цій справі також оголосили підозру екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.

Українська правда

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Теми: Новинський
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