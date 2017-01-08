У неділю бойовики 28 разів обстріляли сили АТО, 3 бійців поранено

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Неділя, 8 січня 2017, 18:54

Станом на 18:00 8 січня у зоні проведення АТО відбулося 28 обстрілів з боку бойовиків, трьох українських військовослужбовців поранено.

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО. 

Зокрема, на Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Широкине, з мінометів різних калібрів вели вогонь по Гнутовому, Троїцькому, Водяному та Широкиному.

"По Широкиному та Мар’їнці вогонь вели БМП противника. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Талаківці вогонь вів танк", - повідомили у штабі. 

На Луганському напрямку із 82-мм мінометів було обстріляно Троїцьке, також стріляв снайпер, з великокаліберних кулеметів обстріляно Новозванівку. 

На Донецькому напрямку із 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по Авдіївці та Луганському, з гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника.

Раніше у штабі АТО повідомили, що протягом минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, шестеро отримали поранення. За минулу добу бойовики вели вогонь по силах АТО 72 рази. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас Мінські угоди жертви
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IP: 91.225.121.---DND09.01.2017 09:02
Головне терористам надати воду і енергію, шоб окупант не розкошелився.
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