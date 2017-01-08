Обама - Трампу: Білий дім - не сімейний бізнес

15253 перегляди
1
Неділя, 8 січня 2017, 20:54

Президент США Барак Обама порадив новобраному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу не намагатися керувати у Білому домі подібно сімейному бізнесу.

Про це Обама повідомив в інтерв'ю ABC News, пише ВВС News.

Він додав, що Трамп має поважати американські установи та зазначив, що існує різниця між керівництвом на посаді після того, як його буде приведено до присяги, і агітацією. 

"Є світові столиці і фінансові ринки, а також люди в усьому світі, які сприймають всерйоз те, що він (Трамп) говорить", - додав президент США. 

Як відомо, конгрес Сполучених Штатів на спільному засіданні обох палат офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах.  Під час голосування також був затверджений Майк Пенс на посту віце-президента США.

У грудні стало відомо, що у червні Трамп продав всі акції, які йому належали. "Портфель акцій" нового президента США включав акції Apple Inc, Microsoft Corp, JPMorgan Chase & Co і безліч інших. Що Трамп зробив з грошима, вирученими від продажу, представник нового президента не уточнив. 

Трамп має скласти присягу 20 січня. Після інавгурації найперше новообраний президент США планує скасувати медичну програму Obamacare.

Українська правда 

Теми: США Трамп вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Трампа не виключають кроків у відповідь на кібератаки Росії 8 січня 2017, 18:12
У доповіді спецслужб США про кібератаки РФ згадуються RT і Sputnik 8 січня 2017, 03:45
Держсекретар США розкритикував Трампа за використання Twitter 8 січня 2017, 01:54
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 89.221.210.---spitfire09.01.2017 00:22
make America meager again.
где ж ты был раньше, болезный Обама.
не жалко тебе своей страны?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Картер не виключає військової відповіді за російські кібератаки
Штаб: З трьома військовими на лінії розмежування зник зв'язок
ДержНС: На дорогах - без заторів, 24 населених пункти лишаються без електрики
У неділю бойовики 28 разів обстріляли сили АТО, 3 бійців поранено
Усі новини
Відео, аудіо

100 колядок, що не дадуть нудьгувати на Різдво

Фото

Обама-стайл: Порошенко підбив фотопідсумки року