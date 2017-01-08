Обама заявив, що недооцінив вплив втручання РФ на вибори

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Неділя, 8 січня 2017, 22:41

Президент США Барак Обама заявив, що "недооцінював" вплив дезинформаційної кампанії та хакерських атак РФ у США під час президентських виборів, та санкціонував публікацію доповіді спецслужб, "щоб ми розуміли, що (президент РФ Володимир) Путін займається цим якийсь час у Європі".

Про це у неділю повідомляє "Голос Америки".

За словам Обами, він недооцінював президента РФ Володимира Путіна, який, на думку розвідки, віддавав розпорядження про підрив американської системи демократичних виборів і дискредитації кандидата в президенти від "Демократичної партії" Хілларі Клінтон. 

"Думаю, я недооцінював те, наскільки у нову інформаційну епоху дезінформація, комп'ютерні атаки та інші дії можуть впливати на наші відкриті суспільства, на наші відкриті системи, впроваджуватися у наші демократичні процедури", - заявив президент США.

Як відомо, 6 січня американська розвідка оприлюднила  незасекречену версію доповіді про втручання РФ у вибори США, згідно з якою президент РФ Володимир Путін розпорядився організувати в 2016 році "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підірвати демократичний процес і зганьбити кандидата від демократів Гілларі Клінтон.

Розвідка дійшла висновку, що Росія зламала електронну переписку і викрала тисячі листів керівника передвиборного штабу Клінтон Джона Подести і опублікувала їх через сайт WikiLeaks за кілька тижнів до виборів 8 листопада. 

Автори доповіді не оцінювали, чи вплинули ці витоки інформації на результат президентських виборів. 

Ознайомитися з документом можна тут.

Після доповіді спецслужб США 6 січня новообраний президент США Дональд Трамп допустив, що Росія могла вести хакерські атаки на американські інституції, однак заявив, що втручання російських хакерів не могло вплинути на результати виборів американського президента.

Теми: США Росія вибори Обама
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