Обама заявив, що недооцінив вплив втручання РФ на вибори
Президент США Барак Обама заявив, що "недооцінював" вплив дезинформаційної кампанії та хакерських атак РФ у США під час президентських виборів, та санкціонував публікацію доповіді спецслужб, "щоб ми розуміли, що (президент РФ Володимир) Путін займається цим якийсь час у Європі".
Про це у неділю повідомляє "Голос Америки".
За словам Обами, він недооцінював президента РФ Володимира Путіна, який, на думку розвідки, віддавав розпорядження про підрив американської системи демократичних виборів і дискредитації кандидата в президенти від "Демократичної партії" Хілларі Клінтон.
"Думаю, я недооцінював те, наскільки у нову інформаційну епоху дезінформація, комп'ютерні атаки та інші дії можуть впливати на наші відкриті суспільства, на наші відкриті системи, впроваджуватися у наші демократичні процедури", - заявив президент США.
Як відомо, 6 січня американська розвідка оприлюднила незасекречену версію доповіді про втручання РФ у вибори США, згідно з якою президент РФ Володимир Путін розпорядився організувати в 2016 році "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підірвати демократичний процес і зганьбити кандидата від демократів Гілларі Клінтон.
Розвідка дійшла висновку, що Росія зламала електронну переписку і викрала тисячі листів керівника передвиборного штабу Клінтон Джона Подести і опублікувала їх через сайт WikiLeaks за кілька тижнів до виборів 8 листопада.
Автори доповіді не оцінювали, чи вплинули ці витоки інформації на результат президентських виборів.
Ознайомитися з документом можна тут.
Після доповіді спецслужб США 6 січня новообраний президент США Дональд Трамп допустив, що Росія могла вести хакерські атаки на американські інституції, однак заявив, що втручання російських хакерів не могло вплинути на результати виборів американського президента.
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