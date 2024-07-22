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Обама впевнений, що Демократична партія обере на з'їзді "видатного кандидата"

Олена ІвашківПонеділок, 22 липня 2024, 02:44
Обама впевнений, що Демократична партія обере на з'їзді видатного кандидата
Джо Байден та Барак Обама, фото: Getty Images

Колишній президент США Барак Обама виступив за відкритий процес праймеріз Демократичної партії на з’їзді наступного місяця.

Джерело: Politico

Пряма мова: "Я маю надзвичайну впевненість у тому, що лідери нашої партії зможуть створити процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат. 

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Я вірю, що бачення Джо Байдена про щедру, процвітаючу і об'єднану Америку, яка дає можливості для кожного, буде в повній мірі продемонстровано на з'їзді Демократичної партії в серпні".

"Я також знаю, що Джо ніколи не відступав від боротьби, - написав Обама. "Для нього рішення подивитися на політичний ландшафт і вирішити, що він повинен передати факел новому кандидату, безсумнівно, є одним з найскладніших у його житті".

Деталі: Національний з'їзд Демократичної партії стартує 19 серпня в Чикаго. 

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Обама також подякував Байдену, який був у нього віце-президентом, за службу. 

У своїй заяві Обама написав, що обрав Байдена своїм напарником і сказав, що президент має "повне право балотуватися на переобрання і завершити розпочату роботу".

Передісторія: 

Теми: СШАОбамаБайден
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