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Обама пояснив, чому США не втрутились, коли анексували Крим: там було багато симпатиків РФ

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 17:56

Колишній президент США Барак Обама, чия друга каденція припала на анексію Росією Криму, заявив що в 2014 році в Криму було багато російськомовних та існувала симпатія до РФ, тому союзники не втрутились як у 2022 році.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN

За словами Обами, Україна у 2014 році "не була Україною, про яку говоримо сьогодні".

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"Є причина, чому не було збройного втручання в Крим. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у (Верховній. – Ред.) Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою", – додав він.

Експрезидент США також заступився за колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яку критикують через зближення з Росією та недостатньо жорстку політику.

"І мені, і Меркель, якій я віддаю величезну шану, довелося залучити багатьох інших європейців, які тоді були в паніці, щоб запровадити санкції та не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України", – сказав він.

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"З огляду на те, на якому етапі тоді перебувала Україна і якими були настрої в Європі, ми утримали рубежі. А далі сталось те, що виникло відчуття української ідентичності, окреме від Росії, та рішучість України вигнати російські війська, підготовка війська та громадянського суспільства для опору російському вторгненню", – додав Обама.

Він підсумував, що Захід кинув виклик Путіну "тими інструментами, які у нас були на той час, враховуючи те, в якому стані перебувала Україна".

Зазначимо, що теза про відсутність "військового вторгнення" в Крим була неодноразово спростована самим же Путіним, який визнавав приналежність так званих "зелених чоловічків" – військових без розпізнавальних знаків – до армії Росії.

Теми: ОбамаКримРосія
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