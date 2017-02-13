ООН ухвалила резолюцію, ініційовану Україною

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Понеділок, 13 лютого 2017, 17:44

Організація об'єднаних націй ухвалила резолюцію №2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною.

Про це повідомляє Твіттер української місії в ООН.

Зазначається, що резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним атакам проти об'єктів критичної інфраструктури.

Документом зокрема передбачається забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терористичних атак, спрямованих на знищення або порушення функціонування критичної інфраструктури.

Сееред критично важливих об'єктів інфраструктури в резолюції зокрема згадується Інтернет і об'єкти туризму.

Українська правда

Теми: ООН
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