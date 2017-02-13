ООН приняла резолюцию, инициированную Украиной

Организация объединенных наций приняла резолюцию №2341 по защите критической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной.



Об этом сообщает Твиттер украинской миссии в ООН.

Отмечается, что резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим атакам против объектов критической инфраструктуры.



Документом в частности предусматривается обеспечение уголовной ответственности за совершение террористических атак, направленных на уничтожение или нарушение функционирования критической инфраструктуры.

РБ #ООН щойно ухвалила резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною. Основні факти pic.twitter.com/kifpNm6oew — UKR Mission to UN (@UKRinUN) February 13, 2017

В числе критически важных объектов инфраструктуры в резолюции в частности упоминается Интернет и объекты туризма.

Украинская правда

