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ООН приняла резолюцию, инициированную Украиной

Понедельник, 13 февраля 2017, 16:44

Организация объединенных наций приняла резолюцию №2341 по защите критической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной.

Об этом сообщает Твиттер украинской миссии в ООН.

Отмечается, что резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим атакам против объектов критической инфраструктуры.

Документом в частности предусматривается обеспечение уголовной ответственности за совершение террористических атак, направленных на уничтожение или нарушение функционирования критической инфраструктуры.

В числе критически важных объектов инфраструктуры в резолюции в частности упоминается Интернет и объекты туризма.

Украинская правда

Темы: ООН
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