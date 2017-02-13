ООН ухвалила резолюцію, ініційовану Україною

Організація об'єднаних націй ухвалила резолюцію №2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною.

Про це повідомляє Твіттер української місії в ООН.

Зазначається, що резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним атакам проти об'єктів критичної інфраструктури.

Документом зокрема передбачається забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терористичних атак, спрямованих на знищення або порушення функціонування критичної інфраструктури.

РБ #ООН щойно ухвалила резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною. Основні факти pic.twitter.com/kifpNm6oew — UKR Mission to UN (@UKRinUN) February 13, 2017

Серед критично важливих об'єктів інфраструктури в резолюції зокрема згадується Інтернет і об'єкти туризму.

Українська правда